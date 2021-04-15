Google Earth показал изменения Земли в последние 37 лет

Любой пользователь Google Earth теперь может отследить климатические изменения, которые произошли на Земле за последние 37 лет. Сервис Timelapse наглядно показывает, как менялась площадь лесов, росли города, повышалась средняя температура и истощались источники ресурсов.

«С момента запуска Google Earth мы концентрировались на создании 3D-модели мира. Благодаря самому масштабному обновлению Google Earth с 2017 года теперь вы можете увидеть нашу планету в совершенно новом измерении — временном», — говорится в пресс-релизе корпорации Google.

В нем также указано, что с помощью сервиса Timelapse в Google Earth 24 миллиона фотографий со спутников за 37 лет были собраны в интерактивный 4D-формат.

Google Earth — это платформа, которая отображает поверхность Земли с помощью спутниковых снимков. Благодаря сервису можно «перенестись» в любую точку планеты и посмотреть выбранное место в трехмерном режиме.

В августе 2020 года на картах Gооglе обнаружили огромный «корабль», вмерзший в лед у берегов Антарктиды. В соцсетях утверждают, что это может быть нацистское судно времен Второй мировой войны. Маловероятно, но все же исключать такую возможность нельзя, считает историк Юрий Кнутов. Ведь Третий рейх всерьез интересовался снежным континентом.