Загадочный корабль нашли в Антарктиде с помощью спутниковых карт. Его сразу приписали нацистам

На картах Gооglе обнаружили огромный «корабль», вмерзший в лед у берегов Антарктиды. В соцсетях утверждают, что это может быть нацистское судно времен Второй мировой войны. Маловероятно, но все же исключать такую возможность нельзя, считает историк Юрий Кнутов. Ведь Третий рейх всерьез интересовался снежным континентом.

Рассматривая Антарктиду через спутниковые карты Google, пользователь YouTube MrMBB333 обнаружил в 160 километрах от берега гигантскую ледяную глыбу, своими очертаниями напоминающую корабль. На своем канале он опубликовал ролик, рассказывающий о странной находке. Вначале автор демонстрирует айсберг, возвышающийся над пейзажем. Но когда камера Google Earth переключается на 3D-вид, глыба «превращается» в судно с окнами и трубами.

«Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды. Ты смотришь на него сверху вниз, и он выглядит как очертания корабля», — сказал автор.

Бермуды или нацисты?

Некоторые предположили, что корабль попал в Антарктиду из Бермудского треугольника. «Этот корабль, вероятно, попал туда из Бермудского треугольника. Теперь мы знаем, где находятся корабли из Бермудского треугольника», — отметил один из комментаторов. Другие увидели в находке следы древней цивилизации.

Но большее распространение получила теория о том, что судно принадлежало нацистам, построившим в Антарктиде секретную базу, и замерзло во льдах во время Второй мировой войны.

«Помните, я уже говорил вам о том, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, где работали с инопланетными существами? Они были светловолосыми и голубоглазыми», — написал пользователь под ником Galaxy Malachi.

«У Германии была там база во времена Гитлера», — отметила Karen Smith.

«Вероятно, это ледокол, который они построили во времена Второй мировой войны», — предположил Graham Hughes.

Природа или факт

Фотография, конечно, впечатляющая. Но природа может создать невероятные явления, в том числе ледяную копию лайнера. Поэтому вряд ли находка — замерзший нацистский корабль, рассказал «360» военный историк Юрий Кнутов. Но исключать такую вероятность совсем нельзя.

«Есть природные явления подобного типа. Но вероятность того, что это немецкий корабль, тоже есть. Поэтому должна быть экспедиция. И необязательно подводная. Достаточно пройти с эхолотом. Локатор сразу покажет, если это металл. Тогда нужно собирать серьезную экспедицию и изучать это», — сказал Кнутов.

Историк напомнил, что нацисты всерьез интересовались Антарктидой. На этот счет существует множество не только легенд, но и вполне достоверных историй. В частности, что немцы претендовали на часть ее территории, которую называли Новой Швабией. Пытались создавать там поселения. Кроме того, есть данные, что они действительно планировали строить там секретную базу. Поэтому не исключено, что корабли могли вывозить туда на хранение ценности или уникальные документы.

«А затонуть он мог не только по причине торпедирования. Он мог затонуть из-за шторма, это все надо смотреть. Но если говорить о фотографии, повторю, она уж очень детально вырисовывает контуры корабля. Хотя мы даже на Марсе встречаем „лицо марсианина“, есть такие аномалии», — заключил историк.