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    07 февраля 2021, 22:10

    Жителям Подмосковья напомнили об опасности выхода на лед на водоемах

    Анатолий Минкин

    Пришедшие в Московскую область морозы не сказались на толщине льда на водоемах. Он до сих пор остается рыхлым и неоднородным. Поэтому велик риск упасть под воду. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
    Жителям Подмосковья напомнили об опасности выхода на лед на водоемах

    В ведомстве напомнили что каждый день сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы, ГИМС и Госпожнадзора обходят 62 акватории для измерения толщины льда.

    На месте проводят профилактические беседы с любителями подледного лова, рассказывая им о риске, которому они себя подвергают.

    По прогнозам погода в Московской области в феврале останется нестабильной. Морозы будут сменяться оттепелями и наоборот, что не позволяет образоваться крепкой ледяной корке на водоемах.

    Начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов посоветовал жителям Московской области отказаться от прогулок по льду.

    «С резкими переменами погоды и перепадами температур нельзя быть уверенным в прочности льда на водоемах. Есть риск провалиться в ледяную воду, что может оказаться смертельным», — заявил он.

    Список водоемов с опасным льдом регулярно обновляется на странице «Мособлпожспас» во «ВКонтакте».

    В последний список вошли: Река Лопасня в Чехове;

    Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине;

    Коломенка в Коломне;

    Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском;

    Клязьма в Богородском и Орехово-Зуеве;

    Яуза в Мытищах;

    Вохонка в Павловском Посаде;

    Пахра в Подольске;

    Волга в Дубне;

    Нахабинка в Нахабино;

    Нерская, озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске;

    Шатурская группа озер в Рошале;

    Егорьевская группа озер в Егорьевске.

    Непрочный лед можно определить по рыхлой структуре и непрозрачному цвету, когда из лунок вытекает вода, он трещит под ногами и слышно хлюпанье воды.

    Самые опасные участки покрыты толстым снежным слоем. Также не стоит наступать на лед в местах сильного течения воды и там, где две реки сливаются в одну. Кроме того, стоит обходить места сброса в воду сточных вод.