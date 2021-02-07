Жителям Подмосковья напомнили об опасности выхода на лед на водоемах

В ведомстве напомнили что каждый день сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы, ГИМС и Госпожнадзора обходят 62 акватории для измерения толщины льда.

На месте проводят профилактические беседы с любителями подледного лова, рассказывая им о риске, которому они себя подвергают.

По прогнозам погода в Московской области в феврале останется нестабильной. Морозы будут сменяться оттепелями и наоборот, что не позволяет образоваться крепкой ледяной корке на водоемах.

Начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов посоветовал жителям Московской области отказаться от прогулок по льду.

«С резкими переменами погоды и перепадами температур нельзя быть уверенным в прочности льда на водоемах. Есть риск провалиться в ледяную воду, что может оказаться смертельным», — заявил он.

Список водоемов с опасным льдом регулярно обновляется на странице «Мособлпожспас» во «ВКонтакте».



В последний список вошли: Река Лопасня в Чехове;

Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине;

Коломенка в Коломне;

Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском;

Клязьма в Богородском и Орехово-Зуеве;

Яуза в Мытищах;

Вохонка в Павловском Посаде;

Пахра в Подольске;

Волга в Дубне;

Нахабинка в Нахабино;

Нерская, озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске;

Шатурская группа озер в Рошале;

Егорьевская группа озер в Егорьевске.

Непрочный лед можно определить по рыхлой структуре и непрозрачному цвету, когда из лунок вытекает вода, он трещит под ногами и слышно хлюпанье воды.

Самые опасные участки покрыты толстым снежным слоем. Также не стоит наступать на лед в местах сильного течения воды и там, где две реки сливаются в одну. Кроме того, стоит обходить места сброса в воду сточных вод.