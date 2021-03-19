Россиянам предсказали аномальное тепло в некоторых регионах

Россиян в некоторых регионах Сибирского федерального округа ожидает аномальное тепло. А в столице весна по-прежнему будет наступать медленно и постепенно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура выше нормы на 6-8 градусов ожидается в южной половине Западной Сибири, от четырех до восьми градусов выше нормы — в Красноярске. Это значит, как отметил Вильфанд в беседе с ТАСС, что в Красноярске днем с субботы температура воздуха будет плюсовой. Выше нулевой отметки в ближайшие дни воздух прогреется в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.

В Москве приход весны будет медленный и постепенный.

«Грядет понижение температуры, особенно ночной, в ночь на субботу прогнозируем до девяти градусов мороза», — сказал синоптик. В выходные, 20 и 21 марта, дневная температура в Москве будет около нуля, потепление до плюс 4-7 градусов начнется с понедельника, 22 марта.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также рассказала «360», что погоду в ближайшие выходные дни в Москве и Подмосковье будет диктовать повышенное атмосферное давление. Ночь на субботу, 20 марта, будет холодной. С небольшим снегом.