Синоптик анонсировал приход весны в московский регион на следующей неделе

Ближайшую пятницу и выходные жителям Москвы и Московской области придется еще немного потерпеть задержавшуюся зиму. Ночью температура в регионе будет сильно ниже нуля градусов. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Погоду в ближайшие выходные дни в Москве и Подмосковье будет диктовать повышенное атмосферное давление. Ночь на субботу, 20 марта, будет холодной. С небольшим снегом.

Столбики термометров опустятся до -5.-7 градусов в столице и до -9 градусов в Московской области. Выхолаживание воздуха связано с малой облачностью.

«Днем погода нас порадует солнцем, осадков не ожидается. Температура в Москве повысится до +2 градусов», — рассказала синоптик.

В ночь на воскресенье, 21 марта, антициклон отступит от московского региона. Ему на смену придут небольшие осадки, которые останутся на весь день. А впереди будет самая холодная ночь всей уходящей недели.

«Температура в Москве опустится до -8 …-10 градусов, по области — до — 11. Дневная температура воздуха около ноля. Это на пару градусов ниже климатической нормы», — отметила Татьяна Позднякова.

По ее словам, небольшой морозец сохранится в ночные часы будущей рабочей недели. Но дневная температура начнет медленно повышаться до +2.+4 градусов.

«Весна будет вступать в свои права, тем более, что 20 марта — это день весеннего равноденствия», — подытожила синоптик.

Настоящую весеннюю погоду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы и Московской области только через месяц. По его словам, только к концу апреля можно ждать температуры в +15…+18 градусов.