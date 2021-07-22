В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на курортах Черного и Азовского морей

Температура моря на в Сочи, Анапе и Геленджике достигла +28 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Ейске и Бердянске, по его словам, вода прогрелась до показателей Сингапурского пролива — +29… +31 градус.

«В Алуште, Евпатории, Ялте температура воды составляет +26 градусов. В Феодосии, Туапсе — +27 градусов, а в Сочи, Анапе и Геленджике море „перегрелось“ — аж +28 градусов», — привел ТАСС слова Вильфанда.

На курортах Азовского моря вода прогрелась до +29…+31 градуса. На Азовском море, по словам синоптика, «температура воды и вовсе как в Сингапуре». В Бердянске она составляет +29 градусов, а в Ейске — +31 градус.

В Калининграде, как отметил Вильфанд, температура воды по-прежнему составляет +23 градуса.

Сильные дожди с градом накроют ряд регионов Центральной России в ближайшие дни. По словам Вильфанда, в Приволжском федеральном округе 22 и 23 июля будут идти ливневые дожди с грозой. Такая же погода ждет и жителей Крыма. В Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях непогода будет сопровождаться сильной жарой. Воздух прогреется до +36…+42 градусов. Похожая ситуация будет наблюдаться практически во всех республиках Северного Кавказа.