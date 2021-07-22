Опасную погоду с жарой и градом пообещали россиянам

Сильные дожди с градом накроют ряд регионов Центральной России в ближайшие дни. При этом на некоторых территориях будет жара, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Приволжском федеральном округе 22 и 23 июля будут идти ливневые дожди с грозой. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Такая же погода ждет и жителей Крыма, но ветер там будет дуть со скоростью до 25 метро в секунду.

«Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно», — процитировал Вильфанда ТАСС.

В Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях непогода будет сопровождаться сильной жарой. Воздух прогреется до +36…+42 градусов. Похожая ситуация будет наблюдаться практически во всех республиках Северного Кавказа.

«Практически во всех республиках, в Ингушской, Чеченской республиках, [ожидается] жара +40…+42 градуса, а 23 июля будет еще и сильный дождь, ветер с грозой до 15-20 метров в секунду», — отметил синоптик.

Он добавил, что 22 июля в Курской, Тамбовской, Белгородской областях пройдет сильный дождь с грозой. Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. В Воронежской области порывы будут достигать до 20 метров в секунду.