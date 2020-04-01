В Гидрометцентре рассказали, каким будет апрель в России

Ничего аномального от апрельской погоды россиянам ждать не стоит. Второй весенний месяц порадует ожидаемым теплом. Кое-где температура воздуха будет выше нормы, но в целом — все стандартно.

«На европейской территории России в южной половине ожидается температура около нормы, а в северной половине выше нормы. Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье», — приводит РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Собеседник добавил, что В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон будет около нормы — холодным апрель не будет нигде. Много осадков будет в Западной и Средней Сибири и на северо-западе ДФО. Влаги будет не хватать в Забайкальском крае и Бурятии, на самом юге Иркутской области.

Ранее Вильфанд объяснил резкое похолодание в центральной России в конце марта. В РФ ворвались полярные массы воздуха из-за антициклона над Исландией, которого в это время там обычно нет.