Гидрометцентр назвал причину резкого похолодания в центральной России

В европейской части России 30 марта испортится погода. Резко похолодает, усилится ветер и пойдет снег. Причина этому — необычный циклон над Исландией.

«Холодную погоду на европейской части России обусловит барическое образование, которое очень далеко находится, но именно от него мы сейчас зависим. Обычно над Исландией всегда существует циклон», — приводит РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, сезонный исландский циклон образуется из-за разницы температур в холодной Гренландии и теплого течения Гольфстрим. Однако в ближайшее время в регионе образуется мощный антициклон, что для этих мест нехарактерно. Центральная Россия будет находиться на его восточной периферии. Придет ярковыраженный холодный полярный воздух.

Ранее Вильфанд сообщил, что в европейской части России 30 марта после теплых и солнечных выходных ожидается облачная погода с мокрым снегом, порывистый северный ветер, местами метель. Столбик термометра опустится до отметки -1 градус.