В Евросоюзе оценили эффективность экологических программ в сельском хозяйстве

Страны Европы пристыдили за малый прогресс в «чистом» сельском хозяйстве. Несмотря на крупные экологические программы Евросоюза, вред от парниковых газов с ферм по разведению рогатого скота и от удобрений на полях так и остался неизменным за последнее десятилетие.

Bloomberg сообщило, что из отчета финансового надзорного органа Евросоюза следует, что выбросы метана от фермерских хозяйств в Европе не снижались с 2010 года. При этом отмечается, что эти выбросы задерживают в воздухе в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ.

На усилия по борьбе с изменением климата странам Евросоюза с 2014 по 2020 годы было выделено четверть бюджета Единой сельскохозяйственной политики Common Agricultural Policy (CAP) — а это свыше 100 миллиардов евро (119 миллиардов долларов).

Для заметного экологического результата отрасли не хватило финансирования, следует из заключения Европейской аудиторской палаты.

При этом на «зеленые» инициативы в рамках CAP до 2027 года выделят еще 387 миллиардов евро (460 миллиардов долларов). Деньги будут направлены на стимулирование фермеров вести дела с меньшим вредом для природы.

Выбросы от животноводства составляют около половины всего ущерба природе от сельского хозяйства. С 2010 по 2018 годы негативное воздействие на окружающую среду от химических удобрений и навоза только выросло.

За изменениями климата в России будут следить через специальную информационную систему, а также анализировать, как они могут повлиять на отдельный регион или отрасль экономики. О создании цифровой модели управления климатическими рисками еще в мае сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии в правительстве.