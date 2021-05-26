За изменениями климата в России будут следить через специальную информационную систему, а также анализировать, как они могут повлиять на отдельный регион или отрасль экономики. О создании цифровой модели управления климатическими рисками сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии в правительстве.

«Это будет информационная система, в которой на основании собранных из достоверных источников данных будут по определенным машинным алгоритмам анализироваться изменения климата на территории Российской Федерации. Каким образом эти изменения климата повлияют на конкретный субъект Российской Федерации и на конкретной отрасли нашей экономики», — сказала Абрамченко в интервью «России 24».

Она также прокомментировала поставленные президентом России задачи в рамках Парижского соглашения по климату — до 2030 года Россия должна снизить выбросы парниковых газов до 70%. Абрамченко отметила, что для этого создадут систему учета, потому что сейчас информация разрозненная. Данные о поглощающих способностях экосистем РФ, в первую очередь имеется в виду лесной комплекс, загрузят в информационную систему.

Второе, что необходимо сделать, это ввести углеродную отчетность, чтобы был учет выбросов парниковых газов. Здесь придется вводить изменения в закон, проект уже приняли в первом чтении Госдумы, полное принятие ожидается в эту сессию, уточнила вице-премьер.