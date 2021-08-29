В европейской части России 1 сентября пройдут дожди

В Смоленской, Тверской, Калужской и Ленинградской областях 1 сентября ожидаются дожди. Осадки могут выпасть на западе и северо-западе Московской области.

Об этом ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«На западе Центрального федерального округа — Смоленская, Тверская, Калужская области — будет дождь 1 числа. В Санкт- Петербурге уже будет дождливо и прохладно тоже. Температура будет не выше +14-17 градусов», — рассказал он.

В Москве и Подмосковье 1 сентября ожидается теплая погода.

«Восток, юго-восток Московской области — здесь дождь, скорее всего, будет только во второй половине дня 1 числа», — отметил Варакин.

По его данным, в столичном регионе 1 сентября ожидается +22-27 градусов тепла.

Ранее метеорологи предупреждали, что уже 2 сентября в Москве и Подмосковье похолодает до +14…+16 градусов.