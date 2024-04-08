Экология 08 апреля 2024, 09:32 Уровень воды в реке Урал снизился впервые с начала паводка в Орске Правительство Оренбургской области: уровень реки Урал в Орске упал до 963 см РИА «Новости»

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Впервые с начала паводка и прорыва дамбы в Орске зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на девять сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные правительства Оренбургской области.

На утро 8 апреля в Орске уровень воды в реке Урал снизился на девять сантиметров, до 963 сантиметров. В Оренбурге уровень воды за сутки повысился на 16 сантиметров, до 872 сантиметров, в Илеке — на 24 сантиметра, до 890 сантиметров.

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Река Самара в Бузулуке поднялась на 40 сантиметров, до 948 сантиметров. В Бугуруслане, Новосергиевке и Краснохолме уровень воды опустился. В целом по Оренбургской области водоемы за сутки поднялись от восьми до 30 сантиметров.

Из Орска за ночь эвакуировали более 50 человек. В зону подтопления попали свыше 4,5 тысячи домов, горадминистрация сообщила о гибели четырех человек. Росгидромет спрогнозировал, что пик паводка случится 10 апреля.