Уровень воды в Рейне в Нидерландах упал почти до рекордного минимума

В Нидерландах уровень воды в Рейне упал из-за засухи, приблизившись к рекордно низкой отметке. В Еврокомиссии отметили, что засушливая погода и пожары стали наиболее видимым результатом изменений климата.

ЕК опубликовала снимки реки, сделанные европейской спутниковой системой «Коперникус», в Twitter.

«Уровень воды в реке Рейн на территории Нидерландов близок к самой низкой отметке», — сказано в публикации.

Источник фото: Twitter

В Еврокомиссии заявили, что решить проблему изменения климата «в корне» поможет зеленый переход.

Около 50% территории Евросоюза, добавили в ЕК, летом 2022 года пострадали от засухи. Специалисты допустили потерю 10-15% урожая. Из-за жары и недостатка воды Европу охватили мощные лесные пожары.

В Якутии огонь охватил порядка 259 тысяч гектаров леса. Для тушения пожаров задействовали около тысячи человек и десятки единиц техники. Авиалесоохрана отправила беспилотники с тепловизорами на разведку территорий.