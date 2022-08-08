Леса Якутии загорелись на площади 259 тысяч гектаров

В Якутии горят около 259 тысяч гектаров леса. Такую информацию сообщают в МЧС, передал «Московский комсомолец».

Также за сутки ликвидированы около 15 лесных пожаров. В тушении горящих лесов участвуют около тысячи человек и десятки единиц техники.

Как сообщает Telegram-канал РИА «Новости», некоторые очаги находятся в 10–20 километрах от населенных пунктов.

«Для разведки обстановки Авиалесоохрана применяет беспилотники с тепловизорами — они видят очаги даже через сильный дым», — написало агентство.

Первый канал сообщил, что на запах гари и смог от лесных пожаров жалуются также жители Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Ранее сообщалось, что по Екатеринбургу распространились запах гари и смог. Причиной этого оказались природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе.