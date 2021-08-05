Ураган посносил крыши с жилых домов и школ в Башкирии

Ураганный ветер скоростью до 22 метров в секунду поднялся в Уфимском и Чекмагушевском районах Башкирии вечером 4 августа. Он сносил крыши с жилых домов, школ и торговых центров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС. Очевидцы сняли бушующий ураган на видео.

По данным спасательного ведомства, в поселке Булгаково шквалистый ветер снес кровлю торгового центра на площади 750 «квадратов» и повредил две припаркованные машины. В Чекмагуше от разгула стихии пострадали 12 многоквартирных домов, две школы, три магазина и несколько частных домов. Пострадавших нет.

В Чекмагушевском районе создали комиссию по оценке ущерба. Там продолжают аварийно-восстановительные работы.

Несколько дней назад в Тверской области прошел смерч с грозой и порывистым ветром. Жертвами непогоды стали три человека. Восемь местных жителей получили травмы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что подобное природное явление — это редкость для средней полосы России. Смерч, по словам синоптика, образовался на фоне температурного контраста и высокой скорости перемещения атмосферного фронта.