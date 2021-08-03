«Баню вынесло в огород». Жители Тверской области рассказали о последствиях смерча

Вечером 2 августа по Тверской области пронесся смерч. Шквалистый ветер валил деревья, сносил постройки. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказали местные жители.

«Деревья огромные, они столетние, и дуб упал, и тополя попадали, ива. Завалило нам машину возле дома. На гараж упало дерево и помяло крышу, прицеп повредило. Мы еще мало пострадали. Вот у соседей, например, у двоих крышу дома унесло, у третьей наполовину снесло кровлю, баню перевернуло и вообще в огород вынесло», — поделилась жительница деревни Ананьино Юлия Никитина.

Она отметила, что по деревне сейчас перемещаться невозможно — проход свободен от завалов только до ее дома. В пресс-службе МЧС России рассказали, что последствия разгула стихии в регионе сейчас устраняют около 350 человек.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что подобное природное явление — редкость для средней полосы России. По его словам, смерч образовался на фоне температурного контраста и высокой скорости перемещения атмосферного фронта.

Накануне в Тверской области прошла сильная гроза с порывистым ветром. Жертвами непогоды стали три человека. Восемь местных жителей получили травмы.