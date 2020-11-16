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    16 ноября 2020, 19:02

    Ураган «Йота» усилился до самой разрушительной категории и направился на Центральную Америку

    Анастасия Калинина

    В Карибском море сформировался мощный ураган «Йота». Сейчас он достиг самой разрушительной пятой категории. По данным сайта Национального центра США по наблюдению за ураганами, он направляется к Центральной Америке.

    По шкале Саффира-Симпсона порывы ветра достигают до 72,2 метра в секунду. В эпицентре урагана скорость ветра достигает аж 245 километров в час. Еще утром у урагана была четвертая категория.

    «Катастрофические порывы ветра, штормовые волны и обильные осадки на территории [стран] Центральной Америки», — такие последствия прогнозируют американские синоптики.

    Сейчас штормовое предупреждение действует на острове Провиденсия и в некоторых прибрежных районах на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа, сообщает газета La Prensa Libre. Приходится даже эвакуировать людей, чтобы обезопасить их. В Панаме также объявлено чрезвычайное экологическое положение. По данным ученых, ураган может настигнуть сушу ночью в понедельник или утром во вторник.

    В начале ноября по побережью Флориды прошелся разрушительный уран «Эта».