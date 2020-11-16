Полный карантин и заполненные морги. Где в России самая сложная ситуация с коронавирусом

Роспотребнадзор нашел 25 регионов России, где ситуация с коронавирусом становится хуже. При этом в Бурятии ввели на две недели полный карантин, а в Ивановской области закончились места в моргах.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в 25 регионах России растет количество случаев заражения коронавирусом. Только в двух рост замедляется, а в трех снижается. 55 субъектов страны в стадии стабилизации обстановки.

Попова указала на Алтай, Карелию, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ — в этих регионах показатели распространения коронавирусной инфекции выше всего. В ЯНАО, например, болеют 7218 человек (за сутки выявили 191 случай), в Карелии — 5099 (+353 за сутки), в Мурманской области болеют 4033 человека (+259 человек за день), а в Республике Алтай — 2515 человек (+96 за день).

Бурятия

Сложная ситуация наблюдается в Бурятии. Там с 16 по 30 ноября ввели двухнедельный карантин. В регионе закрыли места массового скопления людей — кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, бассейны, сауны и торговые центры. Работать продолжат только продовольственные магазины, аптеки и салоны связи.

Бурятия — первый субъект России, где решились на жесткие меры после начала второй волны коронавируса. Глава республики Алексей Цыденов сказал, что в аптеках Бурятии дефицит лекарств, не хватает коек в больницах, а в лабораториях боле 25 тысяч необработанных тестов на наличие вируса, причем ежедневно поступают новые.

В республике с населением почти миллион жителей к утру понедельника число случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 15 378. За сутки выявили 269 зараженных.

Кроме того, с 16 ноября по 18 января закрылись границы с Монголией. Переходы людей будут проводиться по предварительной договоренности.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Санкт-Петербург

В конце августа в сутки в Петербурге коронавирус выявляли примерно у 270 человек. Рост начался в начале октября, а резкий скачок произошел в ноябре и продолжается. Если, например, 5 ноября зафиксировали 1093 случая, то 16-го — 2039.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране занято 84% коек для больных COVID-19. В Петербурге осталось 9,9% свободных мест (это чуть больше тысячи коек).

За минувшие сутки коронавирусом в городе заразились 2039 человек — это очередной рекорд. С 14 ноября этого года до 15 января 2021-го в городе действуют новые ограничения: пенсионеры должны соблюдать самоизоляцию; массовые мероприятия с численностью более 50 человек запрещены; зрителей в залах театров должно быть не более 50% от общего числа мест; закрыты государственные клубы, кружки и секции.

При этом роддомы всей Ленинградской области переделывают под коронавирусные госпитали. Благодаря этому Бокситогорский роддом предоставил 60 коек, Волховский — 49, а Тосненский — 150.

Источник фото: РИА «Новости» / Георгий Зимарев

Пермский край

Хуже ситуация становится в Пермском крае. С пятницы в регионе начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. 13 ноября заразились 210 человек, а 15-го — уже 231. По состоянию на 16 ноября коронавирус нашли у 239 человек. Число случаев СОVID-19 увеличивалось с каждым днем начиная с 22 июля.

В регионе на удаленку отправили старшеклассников. Также ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время. Компании обязали треть своих сотрудников работать из дома, а пенсионеров — соблюдать режим самоизоляции до 13 декабря.

Подобные меры ввели в Тюменской, Ульяновской и Волгоградской областях.

Новосибирская область

С понедельника в Новосибирской области приостановлена работа фуд-кортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах, говорится в постановлении, подписанном главой региона Андреем Травниковым. Эти заведение вне торговых центров должны соблюдать правила по заполняемости мест — не более 50% зала должно быть занято.

За сутки COVID-19 нашли у 174 жителей региона. Общее число зараженных — 20 174. В Новосибирске появилась группа волонтеров, которые на своих машинах возят врачей поликлиник к пациентам. Благодаря этому десятки горожан успевают прийти к больным на вызов.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Майшев

Ивановская область

В Ивановской области морги не справляются с хранением тел умерших от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

В регионе по состоянию на 16 ноября зафиксировали 13 646 случаев заражения (+149 за сутки). По словам Фокина, нагрузка на патологоанатомическую службу сильно увеличилась, поэтому специалисты ищут дополнительные холодильные камеры, ведь в моргах просто нет места, чтобы хранить пациентов для выдачи родственникам. Тем более многие члены семей умерших боятся забирать тела, опасаясь заражения. Из-за этого снижается пропускная способность учреждений.

Другие сложные регионы

На днях вице-премьер Татьяна Голикова назвала несколько регионов, где ситуация с коронавирусом сложная. Среди них Москва, ЯНАО, Магаданская область, Алтай, Калмыкия и Тува.

В Республике Алтай 16 ноября прирост пациентов с коронавирусной инфекцией составил 96 человек.

В Забайкальском крае все школы перевели на дистанционную форму обучения. Такое же решение приняли в Иркутской и Кемеровской областях, Карелии и других регионах.

В Курганской области детям и подросткам запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Такие же меры ввели власти ХМАО и Камчатского края.

В Туве и Хакасии дети до 17 лет без взрослых могут ходить только в школу и обратно. Школьники до 14 лет в Красноярском крае и Нижегородской области тоже обязаны брать с собой родителей, чтобы посетить торговые центры. Ограничения на посещение несовершеннолетними ТЦ ввели в Башкирии, Чувашии, Мордовии, Воронежской, Новгородской, Брянской, Рязанской, Пензенской и Ленинградской областях.

Ростовские, тюменские и калининградские государственные медицинские организации приостановили оказание медпомощи, а в отдельных городах Новгородской области временно не проводят диспансеризацию.

Источник фото: РИА «Новости» / Валерий Мельников

Хорошие новости

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что наименьший прирост случаев COVID-19 наблюдается в Дагестане (0,6%), Калмыкии, Ханты-Мансийском автономном округе, Марий Эл и Татарстане — по 0,7%. Например, в Дагестане за день от коронавирусной инфекции умер только один человек при 15,5 тысячи зараженных и суточном приросте в 98 человек.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в Хакасии стабилизировали ситуацию с коронавирусом, хотя она была тяжелая — в регион даже посылали группы специалистов Минздрава России. На 16 ноября там выявили 9565 случаев заражения.

В Омской области смягчают ограничения. Например, удаленку после продленных каникул решили не вводить, а с понедельника начали работать учреждения дополнительного образования для детей и подростков. При этом количество зараженных растет: по состоянию на 16 ноября за день COVID-19 нашли у 226 человек.