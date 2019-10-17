«Углеродный налог» Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХ

Российские сенаторы не поддержали редакцию законопроекта об «углеродном налоге», которую предложило Минэкономразвития. В Совфеде опасаются, что это приведет к росту тарифов ЖКХ.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов увеличит инфляцию, а также вызовет повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

Принятие законопроекта может привести и к росту тарифов для населения, поскольку тепло — полностью тарифицируемый вид энергии. Минэнерго России предположило, что каждый рубль нового сбора повысит тариф на 1,2 рубля.

Между тем, Совет Федерации заявил, что для начала нужно разобраться с объемами вредных выбросов, и только потом вносить поправки в законопроект. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Летом 2019 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил с инициативой ввести в стране «углеродный налог». Он отметил, что это будет стимулом для промышленников уменьшить вредные выбросы. Такое заявление он сделал в преддверии ратификации Парижского соглашения по климату.

Климатический саммит ООН прошел в Париже в 2015 году. По его итогам все 196 государств-участников приняли новое рамочное соглашение, которое определяет нормы выбросов парниковых газов после 2020 года. Также в документе речь идет о принятии мер по предотвращению изменения климата.