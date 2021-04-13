Ученый предупредил об увеличении скорости потепления климата в России

В России потепление климата происходит быстрее, чем в других странах. Прирост температуры за 10 лет составил 0,51 градуса, тогда как средний показатель по миру составляет 0,18 градуса. Об этом рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.

«Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

По словам собеседника, изменения климата приведут к таянию льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути и проблемам в районах с вечной мерзлотой. Сейчас ученые изучают эту тенденцию и пытаются понять, когда может увеличиться число опасных природных явлений.

На прошлой неделе климатологи отметили, что из-за глобальных природных изменений в России могут начаться шквалы, смерчи и паводки, а сильные морозы будет сменять засуха.