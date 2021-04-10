Россиян предупредили о шквалах, смерчах и паводках

Опасные погодные явления участятся в России из-за глобального изменения климата. Будут происходить шквалы, смерчи, паводки, сильные морозы, метели или, напротив, засуха и жара.

Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на климатологов Константина Грибанова и Екатерину Пестрякову.

Грибанов пояснил, что количество различных аномалий вырастет из-за общего потепления климата. Он сравнил планету с кастрюлей, которая стоит на плите.

«Если вы прибавите огонь, бурление усилится, усилится хаос, который наступит в этой бурлящей жидкости. Нарастание парникового эффекта — это все равно что прибавление огня под нашей мифической кастрюлей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в России смерчи — крайне редкое явление, но даже они начнут происходить чаще. Пестрякова согласилась с коллегой. Она добавила, что это связано с деятельностью человечества.

«Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания», — рассказала она.