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    31 марта 2021, 09:17

    Ученые не нашли связи между погодой и коронавирусом

    Наза Салех Захи

    Врачи, специалисты по климату, метеорологи не обнаружили связь между распространением коронавируса и погодой. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Ученые не нашли связи между погодой и коронавирусом

    Он рассказал, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) собрала группу исследователей для анализа связей между погодными условиями и распространением коронавируса. В нее вошли медики, физики, климатологи, физиологи и другие эксперты.

    «Значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено», — подчеркнул метеоролог в комментарии РИА «Новости».

    Вильфанд отметил, что вирус распространяется вне зависимости от погоды и сезона.

    Ученые после начала пандемии не раз высказывали предположение о том, что распространение коронавируса может быть связано с погодными условиями. Они говорили, что вирус может активнее распространяться при понижении температуры ниже нуля.

    В Роспотребнадзоре заявили, что весной возможен незначительный рост заболеваемости COVID-19. Небольшие подъемы в это время года характерны для сезонных инфекций, которой, видимо, становится и коронавирус. Однако вряд ли показатели достигнут значений осеннего пика.