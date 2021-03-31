Ученые не нашли связи между погодой и коронавирусом

Врачи, специалисты по климату, метеорологи не обнаружили связь между распространением коронавируса и погодой. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) собрала группу исследователей для анализа связей между погодными условиями и распространением коронавируса. В нее вошли медики, физики, климатологи, физиологи и другие эксперты.

«Значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено», — подчеркнул метеоролог в комментарии РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что вирус распространяется вне зависимости от погоды и сезона.

Ученые после начала пандемии не раз высказывали предположение о том, что распространение коронавируса может быть связано с погодными условиями. Они говорили, что вирус может активнее распространяться при понижении температуры ниже нуля.

В Роспотребнадзоре заявили, что весной возможен незначительный рост заболеваемости COVID-19. Небольшие подъемы в это время года характерны для сезонных инфекций, которой, видимо, становится и коронавирус. Однако вряд ли показатели достигнут значений осеннего пика.