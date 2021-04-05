Ученые назвали массовый выброс сельди на Сахалине нормальным явлением

Массовый выброс сельди на берегах Сахалина считается нормальным явлением для посленерестовой рыбы. Тем более запасы этого вида только увеличиваются. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).

«Ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы», — отметили специалисты.

Эксперты выяснили, что с середины 2010-х годов наблюдается рост сельди в заливе Терпения, у Южных Курил. По предварительным расчетам, без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть шесть тысяч тонн рыбы.

«Результаты многолетних ресурсных исследований у берегов юго-западного Сахалина свидетельствуют, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди», — говорится в сообщении.

Исследования состояния запасов сахалино-хоккайдской сельди продолжаются.

4 апреля Тихий океан выбросил на юго-западное побережье Сахалина тысячи селедок. Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что такое бывает, когда сельди очень много.