Побережье Сахалина засыпало тихоокеанской сельдью. Видео

4 апреля Тихий океан выбросил на юго-западное побережье Сахалина тысячи селедок. Это связано с тем, что первые косяки рыбы подошли на нерест. Так случается, когда сельди очень много, рассказал на своей странице в Instagram руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», — написал эколог.

Лисицын отметил, что нерестовый ход у рыбы только начался. По его словам, есть все признаки восстановления популяции сельди, хотя раньше с этим были проблемы. Местные жители собирают селедку руками и поднимают со дна сачком.

Тихоокеанская сельдь это рыба, которая имеет важнейшее промысловое значение. Ее добывают Россия, Япония, США. Селедку едят в копченом, консервированном, соленом и малосоленом видах. Сельдь, которая водится в Тихом океане, особенно богата йодом.