Центральную Россию накроют 35-градусные морозы

В ближайшие дни Центральную Россию накроют сильные морозы, столбики термометров могут опуститься до -35 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В период с 21 по 25 декабря метеоцентр объявил штормовое предупреждение, отметило РИА «Новости». В указанные дни в регионах прогнозируются аномальные морозы. Температура, как ожидается, упадет ниже нормы на 7-12 градусов.

По словам синоптиков, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -26…-21 градуса. При этом на севере округа столбики термометров опустятся до -35…-30. В дневное время будет преобладать температура -35…-30, добавили синоптики.

На европейскую часть России наступает «ныряющий» циклон, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Он же, по ее словам, и сформирует погоду. Циклон придет из Атлантики и принесет с собой сильные снегопады, которые накроют Карелию, Ленинградскую и Архангельскую области.