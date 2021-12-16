«Ныряющий циклон» принесет сильные снегопады в европейскую часть России

Циклон под названием «ныряющий» наступает на европейскую часть России, он же и сформирует погоду. Это явление объяснила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Ее слова передала «Российская газета».

Такой циклон придет из Атлантики и принесет с собой сильные снегопады — они накроют Карелию, Ленинградскую и Архангельскую области. До Подмосковья снег дойдет 16 декабря. Температура будет стоять в районе нуля градусов, иногда поднимаясь до +2…+3 градусов.

Однако с 18 декабря на выходные вернется небольшой мороз — -1…-6 градусов, ночью на воскресенье он достигнет -9. Потом теплая зима снова продолжится и пройдет снег.

Такие колебания произойдут, потому что циклон встретится с антициклоном. Новая рабочая неделя начнется уже с минусовых температур, а 20 декабря уже можно готовиться к -6…-11 градусам.

«Дальше, по мере перемещения этого циклона, который мы называем „ныряющий“, потому что он быстро движется, будет затягиваться еще более холодный воздух. И 21 декабря ночью температура понизится до -16…-21 градуса, а днем будет в пределах -12...-17 градусов», — предупредили синоптики.

Дальше сценарий может быть разный, но многие ученые предполагают, что морозы станут только сильнее.