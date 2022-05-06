Пыльную бурю в Омске сняли на видео

Пыльная буря поднялась в Омске. Она сопровождается сильным ветром. Местные жители опубликовали фото и видео разыгравшейся непогоды.

На кадрах видно, как дует сильный ветер, он сильно раскачивает деревья, видимость за рулем у автомобилистов сильно упала.

Еще накануне региональное ГУ МЧС предупреждало о том, что днем 6 мая и ночью 7 мая в Омской области ожидается сильный ветер, его порывы могут достигнуть 25 метров в секунду. Кроме того, не исключены грозы, дождь, переходящий в снег, температура будет падать.

«Сегодня, 6 мая, по данным синоптиков, в Называевском районе Омской области наблюдается очень сильный ветер с порывами 25 метров в секунду, в городе Омске — 22 метров в секунду», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели попросили жителей региона соблюдать меры безопасности. Они подчеркнули, что любая искра при сильном ветре может привести к пожару. В регионе действует особый противопожарный режим.