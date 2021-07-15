Явление, которое сегодня заметили в подмосковных Мытищах, на самом деле является смерчем, а не торнадо. Об этом «360» рассказал синоптик, климатолог Александр Шувалов.

«Торнадо — это в Северной Америке. А у нас — смерчеобразное облако было, вертикального развития. И очень небольшое. С небольшой скоростью, не достигающее земли, поэтому не представлявшее особой опасности», — объяснил метеоролог.

Ливни, грозы и град наверняка задержатся в московском регионе еще на несколько дней, а вместе с тем есть вероятность повторения таких смерчей. Такая обстановка сохранится вплоть до понедельника, сообщил синоптик.

Шувалов признался, что ему невдомек, почему в центре погоды «Фобос» сегодняшний смерч назвали «пыльным дьяволом». По его мнению, это всего лишь красивые слова.

«Это приблизительно то же самое, что „парниковый котел“. Звучное название, не имеющее физического смысла. Но парник — это 100% влажность, а у нас было 30%. А когда высокое давление и антициклон стоит блокирующий, то это купол, а не котел», — сказал Шувалов.

Жаркая погода такой интенсивности, как правило, не заканчивается просто так. Это зачастую сопровождается такими явлениями, как грозы, град, ливни, шквалистый ветер.

«А местами могут быть и смерчи. Но они трудноуловимы, и можно говорить только о вероятности, а указать место возникновения — это пока за пределами возможности науки», — пояснил метеоролог.