«Пыльного дьявола» в виде торнадо засняли в Мытищах. Непогода принесла много сюрпризов

После почти двух недель жары и солнца в московском регионе изменилась погода. Дожди уже начались в Москве, а в Мытищах местные жители заметили смерч.

Кадры появились в соцсетях. На них видно, как в безоблачном небе появляется вихрь. Синоптик «Фобоса» пояснил РИА «Новости», что такой смерч называется «пыльным дьяволом». По последним данным Gismeteo, сейчас в Мытищах гроза.

Тем временем на Москву уже обрушился ливень с грозой. В некоторых районах мелькают молнии и слышны раскаты грома. Дожди начались в центре города, на северо-западе, западе и юго-западе.

В Московском зоопарке слоны вышли на улицу в непогоду. Похоже, они наслаждаются обрушившимся дождем.

Труднее всего сейчас приходятся автомобилистам. Из-за дождя сильно упала видимость на дорогах.