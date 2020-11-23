Толщина сугробов выросла на 10 сантиметров за ночь в Москве
Толщина снежного покрова в Москве выросла за минувшую ночь до 10 сантиметров. Снег будет идти еще полдня. Об этом «Интерфаксу» рассказали в столичном метеобюро.
«К утру высота снежного покрова в городе выросла до 10 сантиметров», — приводит агентство слова собеседника.
Синоптики уточнили, что это данные на 09:00. Снег в столице будет идти до обеда. В 2019 году первый снежный покров сформировался 31 октября.
Накануне в московский регион пришел североатлантический циклон «Сара». Он набрал силу в ночь на 23 ноября. Циклон принес около 20% месячных осадков. Непогода начнет отступать с полудня понедельника.
Сегодня днем в Москве до +3 градусов, местами кратковременный снег. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха составит 96%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие два дня погода в столице существенно не изменится.