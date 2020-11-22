Циклон «Сара» наметет в Москве и области 20% месячной нормы снега за ночь

Циклон «Сара» пришел в московский регион и будет заметать территорию до утра понедельника, 23 ноября. Об этом «360» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с северно-атлантическим циклоном „Сара“, который уже атаковал столичный регион», — предупредил метеоролог.

Снегопады в Москве продолжатся, порывы ветра усилятся до 10–15 метров в секунду, закружат метели, 22 ноября прогнозируется ухудшение видимости.

Натиск циклона усилится в ночь на 23 ноября и особенно в утренний час-пик в понедельник. При этом интенсивность снегопада возрастет, а видимость порой будет ухудшаться до одного-двух километров.

Минимальная температура составит −1…−3 градуса. Днем в понедельник осадки ослабеют, потеплеет до 0…+2.

«До 09:00 понедельника в Москве прогнозируется 8–10 миллиметров осадков, что эквивалентно 15–20% месячной нормы. А толщина снежного покрова повысится до 5–10 сантиметров, на юге Подмосковья — местами до 10–15 сантиметров. Это соответствует климатическим показателям начала зимы», — отметил Тишковец.

Ранее Тишковец объяснил, почему циклоны называют женскими именами. Традиция пришла из Америки. Там это придумали, чтобы не запутаться, так как в Штаты приходит по несколько сотен циклонов. Однако имя «Сара» — авторство немецких синоптиков.

Первый снег порадовал не только жителей Москвы. Зимнее явление вдохновило россиян на романтичные задумчивые посты с музыкой и стихотворениями. А кто-то предпочел делать макросъемку, чтобы увидеть первые снежинки вблизи.