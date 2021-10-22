Тюремный срок предложили давать за уничтожение краснокнижных растений

В России предложили сажать в тюрьму за умышленное уничтожение исчезающих видов растений, внесенных в Красную книгу. В Совете Федерации решили разработать законопроект с поправками в УК РФ, написала «Парламентская газета».

Уголовная ответственность сейчас предусмотрена только за убийство и продажу краснокнижных животных, а вот за уничтожение растений из Красной книги предусмотрены лишь административные штрафы.

Случаи варварского отношения к краснокнижным растениям встречаются во многих регионах, отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. На Алтае, например, незаконно собирают редкие цветы, которые тоннами вывозят для продажи за границу. Административные меры не способны остановить браконьеров, уверен он.

Сенаторы обсудили этот вопрос на совещании 18 октября. Глава комитета Совета Федерации по природопользованию Алексей Майоров заявил, что истребление исчезающих видов растений наносит природе непоправимый ущерб.

Парламентарии решили подготовить законопроект об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных растений. Идею поддержали в Минприроды и Госдуме.

Ранее сообщалось, что в России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу.