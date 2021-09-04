Красную книгу переиздадут в России впервые за 20 лет

Впервые за 20 лет будет переиздан том «Животные» Красной книги России, издание выпустят уже в ноябре–декабре 2021 года. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Министр в кулуарах Восточного экономического форума в беседе с ТАСС пояснил, что, в последний раз Красную книгу издавали 2001 году, но за это время ситуация изменилась.

По его словам, в марте 2020 года Минприроды утвердило новый перечень занесенных в Красную книгу объектов животного мира.

«14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них — косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка», — сказал Козлов.

При этом исключат из нового издания Красной книги 122 вида животных и 22 вида птиц, потому что для них уже нет угрозы уничтожения.

Тираж переизданного том составит две тысячи книг, уточнил глава Минприроды. Они будут направлены регионам, в главные библиотеки и учреждения. На сайте ведомства появится электронная версия издания.

В России, по экспертным оценкам, обитают свыше 600 амурских тигров, и есть тенденция к росту популяции. Более точный порядок цифр специалисты узнают после проведения сплошного учета в эту зиму, добавил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную красную книгу.