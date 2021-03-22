Синоптики пообещали аномально теплый апрель в Москве

Апрель порадует жителей и гостей столицы аномально теплой погодой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчеты, которые сейчас ведутся, свидетельствуют о том, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура будет выше нормы», — привел слова синоптика ТАСС.

Вильфанд отметил, что пока нет детального и комплексного прогноза погоды на апрель. Метеорологи подготовят и представят все цифры 31 марта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление в Москве начнется с 24 марта. До этого погодой будет управлять снежный циклон, а в ночь на среду ожидается самая холодная погода. Столбики термометров покажут в городе значения от -4 до -9 градусов.

К концу следующей недели воздух в столице прогреется уже до +5…+10 градусов. Жителей региона ждут солнечные дни с увеличением суточных колебаний температуры. По словам синоптика, метеорологическая весна наступит в Москве 25 марта, что на четыре дня позже по сравнению с новым климатическим стилем.