Москвичам пообещали потепление с 24 марта

Начиная с 24 марта в столичный регион придет потепление и солнечная погода. К выходным столбики термометров могут показать уже до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на новой рабочей неделе атмосферные процессы в центральной части России будут перестаиваться на весенние рельсы.

«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры», — привело слова Тишковца РИА «Новости».

Утром 22 и 23 марта ожидается от нуля до -5 градусов. Днем столбики термометров покажут -2... +3 градуса. При этом ночь на среду, 24 марта, будет самой холодной, так как температура опустится до -4…-9 градусов. Но днем синоптики обещают до +1…+6 градусов тепла. К концу недели воздух прогреется уже до +5…+10 градусов.

Тишковец подчеркнул, что метеорологическая весна наступит 25 марта. По старому климатическому стилю это произойдет на два дня раньше положенного срока, но по новому — на четыре дня позже.