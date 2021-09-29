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    29 сентября 2021, 02:01

    Теплую и сухую погоду пообещали жителям Центральной России

    Дарья Бунякова

    Теплая и сухая погода ждет в ближайшие дни жителей Центральной России. Температура воздуха повысится из-за прихода антициклона, пояснил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

    Теплую и сухую погоду пообещали жителям Центральной России

    «В Центральной России и, вообще, на всей территории Европейской части России дела обстоят замечательно. Сегодня над Москвой появилось солнце. Это выросло давление и обосновался антициклон», — сообщил метеоролог «Газете.ru».

    Он добавил, что антициклон еще не добрался до столицы, но он уже идет в сторону центральных районов.

    «Он пришел всерьез и надолго — где-то на неделю», — заявил Шувалов.

    Руководитель центра отметил, что в Центральной России столбики термометров покажут ночью около +5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10 градусов. К концу недели температура может подняться до +15 градусов.

    Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью предупредила, что в ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки. . Ночью и утром 29 и 30 сентября столбик термометра покажет три градуса мороза.