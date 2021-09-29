Теплую и сухую погоду пообещали жителям Центральной России

Теплая и сухая погода ждет в ближайшие дни жителей Центральной России. Температура воздуха повысится из-за прихода антициклона, пояснил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«В Центральной России и, вообще, на всей территории Европейской части России дела обстоят замечательно. Сегодня над Москвой появилось солнце. Это выросло давление и обосновался антициклон», — сообщил метеоролог «Газете.ru».

Он добавил, что антициклон еще не добрался до столицы, но он уже идет в сторону центральных районов.

«Он пришел всерьез и надолго — где-то на неделю», — заявил Шувалов.

Руководитель центра отметил, что в Центральной России столбики термометров покажут ночью около +5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10 градусов. К концу недели температура может подняться до +15 градусов.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью предупредила, что в ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки. . Ночью и утром 29 и 30 сентября столбик термометра покажет три градуса мороза.