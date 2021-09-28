Заморозки придут в Подмосковье 29 и 30 сентября

В ближайшие дни в Подмосковье ожидается резкое понижение температуры воздуха. Ночью и утром 29 и 30 сентября столбик термометра покажет три градуса мороза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в ночные и утренние часы 29 и 30 сентября местами по территории Московской области ожидаются заморозки в воздухе -3…-1 градусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пешеходам нужно быть осторожными при переходе на другую сторону улицы, гражданам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями в эти дни лучше оставаться дома.

Водителям напоминают, что в период заморозков необходимо передвигаться по дорогам с невысокой скоростью, а также соблюдать дорожные правила. По возможности следует отказаться от резких торможений и обгонов.

Сколькая дорога может нести опасность не только для водителей и пассажиров, но и для пешеходов.