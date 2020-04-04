Тепло вернется в московский регион в субботу
«Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого медленно смещается далеко на севере по акватории Баренцева моря. Переменная облачность в Москве, местами пройдут кратковременные дожди, +8…+10 градусов в центре столицы, +6…+11 — в Подмосковье», — приводит РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Синоптик добавил, что ветер в субботу будет дуть с запада. Его скорость будет достигать 10 метров в секунду. Давление в течение дня будет расти, немного превысит норму и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что апрель в Центральной России в этом году будет стандартно теплым. Ничего аномального от апрельской погоды в 2020 году ожидать не стоит.