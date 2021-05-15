«Теплее, чем в июле»: жара придет в Россию на следующей неделе

Летняя погода установится в регионах России на следующей неделе. Об этом сообщила газета «Известия».

По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 17 мая в Москву придет аномальная жара. В понедельник воздух прогреется до +29 градусов, во вторник — до +27.

«Это даже теплее, чем в июле», — заметил синоптик.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков добавил, что аномально теплая погода уже наблюдается в Санкт-Петербурге. В Северной столице 13 мая столбик термометра поднялся до +27,5 градуса.

«Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи», — отметил метеоролог.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала летнюю погоду в средней полосе России выше климатической нормы. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. По этой причине будет теплее, чем в предыдущее 30-летие. Однако, несмотря на ускорение темпов глобального потепления, температуры не будут подниматься в каждый последующий сезон.

«Сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно. <…> Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону», — объяснила специалист.

В субботу, 15 мая, в Москве воздух прогреется до +22…+24 градусов, а по области — до +20…+25. Возможны кратковременные дожди и грозы. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.