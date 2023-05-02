Экология 02 мая 2023, 05:51 «Тепла не видно». Москвичей предупредили о прохладной погоде в начале мая Синоптик Вильфанд: москвичей ждет прохладная погода в начале мая Unsplash

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Москвичей и гостей столицы ждет в начале мая прохладная погода. К 6 числу температура воздуха опустится до +8 градусов, предупредил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. Вероятно, что к середине месяца лишь тепло придет, но это пока вероятностный прогноз. Хотя в ближайшие два дня погода ожидается вполне симпатичная», — сказал он.

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Утром во вторник, 2 мая, столбики термометров покажут +6…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+17 градусов. На следующий день значения будут аналогичными, а с четверга температура начнет падать. Днем синоптики обещают +13…+14 градусов. В пятницу, 5 мая, ожидается +10…+11 градусов. В выходные похолодает до +8…+10 градусов. Ночью возможны заморозки.

«О детальных прогнозах на 9 мая говорить еще рановато, это особый день, но теплая погода точно не ожидается», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди россиян. Согласно результатам, более половины жителей страны решили на майские праздники остаться дома или уехать на дачу.