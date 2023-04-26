Общество 26 апреля 2023, 08:47 Более половины россиян останутся дома на майские праздники Опрос SuperJob: более половины россиян останутся дома на майские праздники Pxhere

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Большая часть жителей России решили на майские праздники остаться дома или уехать на дачу. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. РБК ознакомился с исследованием.

За то, чтобы остаться дома, высказались 52% респондентов. Еще 19% заявили, что хотели уехать в деревню или на дачу. При этом 10% будут в начале мая работать, а в путешествие отправятся лишь 4%. Еще 3% планируют провести выходные на природе, 2% — улететь за границу, 1% — пойти в гости.

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При этом за времяпрепровождение дома или на даче чаще высказывались женщины, мужчины больше выбирали заграничные поездки или работу. На вопрос исследователей ответили 1600 человек.

Длинные выходные ждут россиян в конце апреля и начале мая: страна отдыхает с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. При этом не всем жителям России повезет с погодой. Например, москвичей на майские ждет похолодание. Об этом сообщил синоптик Роман Вильфанд.