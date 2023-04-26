26 апреля 2023, 08:47
Более половины россиян останутся дома на майские праздники
Опрос SuperJob: более половины россиян останутся дома на майские праздники
Большая часть жителей России решили на майские праздники остаться дома или уехать на дачу. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. РБК ознакомился с исследованием.
За то, чтобы остаться дома, высказались 52% респондентов. Еще 19% заявили, что хотели уехать в деревню или на дачу. При этом 10% будут в начале мая работать, а в путешествие отправятся лишь 4%. Еще 3% планируют провести выходные на природе, 2% — улететь за границу, 1% — пойти в гости.
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При этом за времяпрепровождение дома или на даче чаще высказывались женщины, мужчины больше выбирали заграничные поездки или работу. На вопрос исследователей ответили 1600 человек.
Длинные выходные ждут россиян в конце апреля и начале мая: страна отдыхает с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. При этом не всем жителям России повезет с погодой. Например, москвичей на майские ждет похолодание. Об этом сообщил синоптик Роман Вильфанд.
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