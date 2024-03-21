Экология 21 марта 2024, 14:44 Температурный максимум 2024 года зафиксировали в Москве Синоптик Леус: в Москве впервые с начала 2024 года потеплело до +8,2 градуса РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве 21 марта впервые с начала 2024-го потеплело до +8,2 градуса. Температурный максимум года зафиксировали в 13:00, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Прогрев продолжается, и точное значение нового максимума мы узнаем после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — добавил метеоролог.

Реклама

Он пояснил, что в условиях антициклона и отсутствия осадков главную роль в повышении температуры играет солнце, которое с каждым днем поднимается над горизонтом все выше. Световой день увеличивается, и дневной прогрев воздуха активизируется.

На портале «Метеовести» отметили, что до этого самым теплым днем с начала года было 20 марта — столбик термометра поднялся до +8,1 градуса. До этого лидировало 16 марта, когда потеплело до +8 градусов.

Ранее врач-терапевт Оксана Серебрякова посоветовала россиянам не спешить снимать шапку с началом потепления. Она пояснила, что, поторопившись, можно спровоцировать гипотермию, головные боли и мигрени. Особенно важно носить головной убор в ветреную погоду.