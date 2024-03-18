18 марта 2024, 12:24
Врач Серебрякова призвала не торопиться снимать шапку с наступлением весны
Врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова в беседе с изданием РИАМО призвала россиян не торопиться снимать головной убор с наступлением весны. Как объяснила специалист, такая спешка может спровоцировать переохлаждение организма.
Особенно важно носить головной убор в холодную ветреную погоду.
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«Весеннее потепление часто манит людей снимать головные уборы раньше времени. Однако даже при теплой погоде необходимо помнить, что голова является одной из наиболее „теплотеряющих“ частей тела», — сообщила Серебрякова.
Обманчивое весеннее тепло может спровоцировать головные боли, мигрени и гипотермию, пояснила врач.
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