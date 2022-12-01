Москва 01 декабря 2022, 06:22 Морозы в Москве усилятся со следующей недели Синоптик Вильфанд предупредил об усилении «январских» морозов в Москве с 5 декабря Unsplash

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В Москве установилась погода, больше подходящая для января. Морозы усилятся с 5 декабря, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода уже по-настоящему январская», — сказал он.

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В понедельник и вторник ночь столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, днем потеплеет до -6…-11 градусов. Синоптик предупредил, что гребень высокого атмосферного давления трансформируется в антициклон. Произойдет сильный скачок, давление превысит 771—775 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров.

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Однако календарная зима в Москве началась с другой погоды. По данным Гидрометцентра, 1 и 2 декабря днем ожидают -6…-8 градусов. Ночью в четверг похолодает до -10…-12 градусов, в пятницу — до -8…-10 градусов. Выходные начнутся с небольшого потепления — днем в субботу -4…-6 градусов, в ночь на воскресенье спрогнозировали -7…-12 градусов. Предварительно 4 декабря температура воздуха составит -4…-9 градусов. Осадков в ближайшие дни не предвидится.