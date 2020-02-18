Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд

Очередной погодный рекорд этой аномальной зимы. Утром 18 февраля столбик термометра в Москве поднялся до отметки +4,5 градуса. Холоднее всего на одну десятую градуса было в далеком 1949 году.

«Рекорд уже состоялся. В утренние часы в Москве +4,5 градуса, днем он будет перекрыт на несколько градусов», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Собеседник отметил, что в 1949 году в столице в этот день было +4,4 градуса. Во вторник, 18 февраля, в Москве днем до +6 градусов. Будет облачная погода, пройдет дождь. Ветер юго-западный 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. 19 февраля без существенных изменений. Такая погода, по данным сайта Гидрометцентра, продержится до конца недели. Синоптики отметили, что очередную волну тепла в центральную Россию принес воздух с Атлантики.

16 января погода в Москве побила почти вековой рекорд. В тот день в столице было +3,3 градуса. Чуть холоднее было в 1925 году — +3,1 градуса.