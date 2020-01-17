Теплая погода в Москве побила рекорд 1925 года

Синоптики зафиксировали необычно теплую погоду 16 января в Москве. Таким образом побит рекорд 1925 года.

«Удалось побить рекорд, вчера максимум температуры был за 22 часа +3,2 градуса, то есть на одну десятую, а ночью в четыре часа было 3,3», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в 1925 году столбики термометров в российской столице показывали +3,1 градуса.

В пятницу в Москве ожидается +2 градуса тепла, говорится в прогнозе на сайте Московского метеобюро. Метеорологи считают, что в ближайшее время в городе может растаять весь снег, на реках и в озерах — лед. Немного похолодать может к воскресенью. Так, днем 19 января — от -1 до +1, ночью — до -3 градусов. Синоптики заявили, что такая температура больше характера для конца марта.