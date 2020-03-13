Таежных и лесных клещей назвали самыми опасными для человека

Укус клеща грозит человеку серьезными последствиями. Самыми опасными специалисты считают таежных и лесных клещей. Из-за ранней весны некоторые из них уже проснулись.

Клещи могут быть переносчиками бактерий, вирусов и других возбудителей опасных заболеваний. Об этом напомнило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Клещевой энцефалит в том числе переносят таежный Ixodes persulcatus и лесной клещи Iricinus, которых специалисты относят к числу наиболее опасных в осенне-летний период членистоногих. В РФт всего около 60 видов иксодовых клещей.

На проталинах их можно встретить сейчас, в солнечные дни. Из-за теплой погоды в 2020 году клещи проснулись раньше положенного срока и нападают на человека довольно часто. Их много возле торпинок и дорог, где можно заползти на жертву с растительности.

При обычной зиме клещи особенно активно в мае–июне, а второй период их активности приходится на август–сентябрь. Укус клеща обычно не чувствуется: его находят либо при осмотре, либо случайно, когда паразит уже увеличился в размерах от выпитой крови.

Место укуса зачастую воспаляется, а раздражение долго не проходит. Если найти и удалить присосавшегося клеща быстро, то человек получит меньшую дозу опасного возбудителя.

В МЧС напомнили, что защитить от клещевого энцефалита сможет вакцинация. Она необходима тем, кто выезжает в эндемичные районы или живет в них. Прививку нужно сделать минимум за 2,5 месяца до поездки.

Из-за аномально теплой зимы клещи в московском регионе проснутся раньше времени. Из спячки они выйдут в марте–апреле. Более того, их уже заметили на лужайках и кустах столицы и области.