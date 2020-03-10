Клещи проснулись в столице

Из-за аномально теплой погоды в Москве и области зафиксировано появление клещей. Поэтому столичный Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал москвичам пройти курс профилактических прививок и быть внимательнее при поездках за город.

По данным агентства «Москва», клещей заметили на лужайках и кустах столицы и области. Поэтому в Роспотребнадзоре посоветовали любителям загородных прогулок обязательно надевать закрытую одежду и проверять на себе наличие клещей по возвращении домой.

Специалисты «Мосприроды» напомнили, что на особо охраняемых природных территориях столицы запрещено использовать химикаты, поэтому в качестве мер защиты выкашивается трава у детских и спортивных площадок и убирается валежник.

Эксперты учреждения посоветовали для прогулок надевать светлую одежду и высокую обувь, чтобы можно было заправить в нее брюки. Во время поездок за город лучше избегать берез и осин и обязательно осматривать себя, детей и животных каждые два часа прогулки и после возвращения домой. Можно использовать отпугивающие насекомых репелленты. В случае укуса — обращаться в ближайший травмпункт или вызвать скорую.

Ранее в центре эпидемиологии Роспотребнадзора предупредили, что в этом году сезон активности клещей из-за теплой погоды может растянуться на восемь месяцев вместо полугода. Случаи укусов были зафиксированы уже в феврале в Новосибирске и Магнитогорске.