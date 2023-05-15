Экология 15 мая 2023, 09:43 Крупнейшую свалку Кировской области подготовили к ликвидации

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На крупнейшей свалке Кировской области завершили демонтаж сооружений и организацию строительной площадки и городка.

Ликвидация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи пос. Костино стартовала 20 марта. Проект осуществляет Российский экологический оператор в рамках федерального проекта «Чистая страна».

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«Свалка вблизи пос. Костино — крупнейший объект размещения отходов в Кировской области, масса отходов на объекте составляет более 3 млн кубометров. Мы завершим его рекультивацию до конца 2024 года. На данный момент на объекте по ликвидации накопленного вреда выполнен комплекс работ подготовительного периода, включая демонтаж существующих сооружений и организацию строительной площадки и городка. В 20-х числах приступим к монтажу противофильтационной защиты и дренажа», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На объекте строительства задействовано 10 единиц строительной техники, к концу месяца количество будет увеличено. Сейчас выполняются работы по формированию свалочного тела полигона.

Проект предусматривает объединение двух свалочных тел в одно, устройство противофильтрационного экрана, системы сбора и очистки фильтрата и поверхностного стока, системы дегазации. РЭО выступает генеральным подрядчиком по рекультивации объектов обращения с ТКО.

«Работа реализуется в рамках федерального проекта „Чистая страна“ Национального проекта „Экология“. Мероприятия производятся с целью устранения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.